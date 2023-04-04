(Адас) Хая
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адис Иосиф
Отец ребёнка: Гадас (Адас) Менаша Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гадас) Голда
Отец ребёнка: Гадас (Адас) Менаша Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондарева (Гадас (Адас)) ?
Отец ребёнка: Гадас (Адас) Менаша Яков
Рождение ребёнка
13.11.1873
Отец ребёнка: Гадас (Адас) Менаша Яков
Рождение ребёнка
20.06.1878
Сын: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)
Отец ребёнка: Гадас (Адас) Менаша Яков
Смерть
Неизвестно