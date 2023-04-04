(Адас) Хая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Адас) Хая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адис Иосиф

Отец ребёнка: Гадас (Адас) Менаша Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гадас) Голда

Отец ребёнка: Гадас (Адас) Менаша Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарева (Гадас (Адас)) ?

Отец ребёнка: Гадас (Адас) Менаша Яков

Рождение ребёнка
13.11.1873

Сын: Адас (Хадис) Беньямин

Отец ребёнка: Гадас (Адас) Менаша Яков

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.06.1878

Сын: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)

Отец ребёнка: Гадас (Адас) Менаша Яков

Тишковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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