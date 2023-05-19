Адас (Хадис) Беньямин
Место рождения
Дата рождения13.11.1873
Дата смерти31.08.1944
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1873
Отец: Гадас (адас) Менаша Яков
Мать: Хая
Рождение ребёнка
03.04.1903
Мать ребёнка: Рейзел (Роза)
Tyshkivka, Kirovohrads'ka, Ukraine
Рождение ребёнка
18.05.1907
Мать ребёнка: Рейзел (Роза)
Buenos Aires, Argentina
Рождение ребёнка
18.03.1909
Дочь: Дора
Мать ребёнка: Рейзел (Роза)
Рождение ребёнка
01.01.1911
Дочь: Медведовская Аида
Мать ребёнка: Рейзел (Роза)
Buenos Aires, Argentina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хадис Хакобо
Мать ребёнка: Рейзел (Роза)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хадис Альберто
Мать ребёнка: Рейзел (Роза)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рейзел (Роза)
Работа или профессия
Неизвестно
Merchant
Смерть
31.08.1944