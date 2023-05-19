Адас (Хадис) Беньямин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адас (Хадис) Беньямин

Место рождения

Тишковка, Кіровоградська область

Дата рождения

13.11.1873

Дата смерти

31.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1873

Отец: Гадас (адас) Менаша Яков

Мать: Хая

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
03.04.1903

Сын: Хадис Педро Беньяамин

Мать ребёнка: Рейзел (Роза)

Tyshkivka, Kirovohrads'ka, Ukraine
Рождение ребёнка
18.05.1907

Сын: Хадис Венансио Беньямин

Мать ребёнка: Рейзел (Роза)

Buenos Aires, Argentina
Рождение ребёнка
18.03.1909

Дочь: Дора

Мать ребёнка: Рейзел (Роза)

Рождение ребёнка
01.01.1911

Дочь: Медведовская Аида

Мать ребёнка: Рейзел (Роза)

Buenos Aires, Argentina
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хадис Хакобо

Мать ребёнка: Рейзел (Роза)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хадис Альберто

Мать ребёнка: Рейзел (Роза)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рейзел (Роза)

Работа или профессия
Неизвестно
Merchant
Смерть
31.08.1944