Герман (Пешкова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герман (Пешкова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Томчинский Наум

Бракосочетание
Около 1920

Муж: Томчинский Наум

Бракосочетание
Около 1935

Муж: Герман Арон (Аркадий) Гиршев (Григорьевич)

Рождение ребёнка
12.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герман Арон (Аркадий) Гиршев (Григорьевич)

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1987
Москва, город федерального значения Москва
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