Герман (Пешкова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Томчинский Наум
Бракосочетание
Около 1920
Муж: Томчинский Наум
Бракосочетание
Около 1935
Рождение ребёнка
12.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герман Арон (Аркадий) Гиршев (Григорьевич)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1987