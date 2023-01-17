Косенко Анастасия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1903
Дочь: Косенко Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Косенко Матвей Епифанович
Рождение ребёнка
20.11.1905
Дочь: Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Косенко Матвей Епифанович
Рождение ребёнка
22.05.1908
Дочь: Косенко Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Косенко Матвей Епифанович
Рождение ребёнка
06.06.1909
Отец ребёнка: Косенко Матвей Епифанович
Рождение ребёнка
14.03.1912
Дочь: Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Косенко Матвей Епифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно