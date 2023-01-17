Косенко Анастасия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко Анастасия Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1903

Дочь: Косенко Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Косенко Матвей Епифанович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.11.1905

Дочь: Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Косенко Матвей Епифанович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1908

Дочь: Косенко Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Косенко Матвей Епифанович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.06.1909

Сын: Косенко Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Косенко Матвей Епифанович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.03.1912

Дочь: Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Косенко Матвей Епифанович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Матвей Епифанович

Смерть
Неизвестно
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