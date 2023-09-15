(Косенкова) Наталья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения24.08.1915
Дата смерти18.04.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1915
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Любимовка, Марковка за 1915 г. 1 января 1915 — 31 декабря 1915 ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1, дело №2032, стр. 33 Восприем... Показать все
Смерть
18.04.1916
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Лоховка (Казанско-Богородицкая церковь), Любимовка (Покровская церковь), Ляхово (Всехсвятская церковь) за 1916 г. 1 января 19... Показать все