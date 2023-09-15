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(Косенкова) Наталья Матвеевна

Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

24.08.1915

Дата смерти

18.04.1916

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Вычислено 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1915

Отец: Косенко Матвей Епифанович

Мать: Косенко Анастасия Федотовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Любимовка, Марковка за 1915 г. 1 января 1915 — 31 декабря 1915 ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1, дело №2032, стр. 33 Восприем... Показать все
Смерть
18.04.1916
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Лоховка (Казанско-Богородицкая церковь), Любимовка (Покровская церковь), Ляхово (Всехсвятская церковь) за 1916 г. 1 января 19... Показать все
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