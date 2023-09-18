Иваницкий Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1974
Рождение ребёнка
11.06.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иваницкая Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
13.02.2006
Сын: Иваницкий Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: Иваницкая Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
01.12.2008
Дочь: Иваницкая Валерия Дмитриевна
Мать ребёнка: Иваницкая Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
11.03.2015
Сын: Иваницкий Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Иваницкая Ольга Андреевна