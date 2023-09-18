Иваницкий Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваницкий Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1974

Отец: Иваницкий Василий Иванович

Мать: Иваницкая Людмила Казимировна

Рождение ребёнка
11.06.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иваницкая Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
13.02.2006

Сын: Иваницкий Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Иваницкая Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
01.12.2008

Дочь: Иваницкая Валерия Дмитриевна

Мать ребёнка: Иваницкая Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
11.03.2015

Сын: Иваницкий Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Иваницкая Ольга Андреевна

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