Иваницкий Леонид Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИваницкий Леонид Дмитриевич

Иваницкий Леонид Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2006

Отец: Иваницкий Дмитрий Васильевич

Мать: Иваницкая Ольга Андреевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close