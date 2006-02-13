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Иваницкий Леонид Дмитриевич
Иваницкий Леонид Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.2006
Пол
Мужской
Отец
Иваницкий Дмитрий Васильевич
1974 г.р.
Мать
Иваницкая (Крицкая) Ольга Андреевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2006
Отец:
Иваницкий Дмитрий Васильевич
Мать:
Иваницкая Ольга Андреевна
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