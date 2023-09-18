Иваницкая (Крицкая) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваницкая (Крицкая) Ольга Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1974

Отец: Крицкий Андрей Васильевич

Мать: Крицкая Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
11.06.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иваницкий Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
13.02.2006

Сын: Иваницкий Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Иваницкий Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
01.12.2008

Дочь: Иваницкая Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Иваницкий Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
11.03.2015

Сын: Иваницкий Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Иваницкий Дмитрий Васильевич

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