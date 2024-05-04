Дрозд Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

27.03.1804

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Дрозд Даниил Емельянович

Отец ребёнка: Дрозд Емельян Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.03.1800

Сын: Дрозд Никифор Емельянович

Отец ребёнка: Дрозд Емельян Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-Q?i=690&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
07.05.1802

Сын: Дрозд Николай Емельянович

Отец ребёнка: Дрозд Емельян Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-6?i=706&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Дрозд Василий Емельянович

Отец ребёнка: Дрозд Емельян Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Дрозд Аграфена Емельяновна

Отец ребёнка: Дрозд Емельян Иванович

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд Емельян Иванович

Смерть
27.03.1804
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CH-T?i=59&cc=4133834&cat=1013792
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