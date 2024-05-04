Дрозд Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти27.03.1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Дрозд Емельян Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1800
Сын: Дрозд Никифор Емельянович
Отец ребёнка: Дрозд Емельян Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-Q?i=690&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
07.05.1802
Сын: Дрозд Николай Емельянович
Отец ребёнка: Дрозд Емельян Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-6?i=706&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Дрозд Василий Емельянович
Отец ребёнка: Дрозд Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Дрозд Аграфена Емельяновна
Отец ребёнка: Дрозд Емельян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1804
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CH-T?i=59&cc=4133834&cat=1013792