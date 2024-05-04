Дрозд (Дрозденко) Николай Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд (Дрозденко) Николай Емельянович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

07.05.1802

Дата смерти

12.02.1805

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1802

Отец: Дрозд (Дрозденко) Емельян Иванович

Мать: Дрозд Евдокия

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-6?i=706&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
12.02.1805
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CX-F?i=62&cc=4133834&cat=1013792

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