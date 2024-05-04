Дрозд (Дрозденко) Николай Емельянович
Место рождения
Дата рождения07.05.1802
Дата смерти12.02.1805
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1802
Отец: Дрозд (Дрозденко) Емельян Иванович
Мать: Дрозд Евдокия
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-6?i=706&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
12.02.1805
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CX-F?i=62&cc=4133834&cat=1013792