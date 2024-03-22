Дементий Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Фёдор Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Фёдор Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Домна Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Василий Дементьев
Мать ребёнка: Аксинья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Фёкла(1) Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Никифор Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Фёкла(2) Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Архипова
Смерть
1830