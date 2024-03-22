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Дементий Фёдоров

Место рождения

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1829 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Фёдор Михайлов

Мать: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Фёдор Дементьев

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Домна Дементьева

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Василий Дементьев

Мать ребёнка: Аксинья Архипова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Фёкла(1) Дементьева

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Никифор Дементьев

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Фёкла(2) Дементьева

Мать ребёнка: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Архипова

Смерть
1830
Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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