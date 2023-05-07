Аксинья Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Василий Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Фёдоров

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Фёдоров

Смерть
Неизвестно