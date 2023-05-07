Аксинья Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Василий Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Фёдоров
Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Фёдоров
Смерть
Неизвестно