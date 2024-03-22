Никифор Дементьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Дементий Фёдоров
Бракосочетание
08.02.1846 ст.
Жена: Елена Филиппова
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Сенофон Никифоров
Мать ребёнка: Елена Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Григорий Никифоров
Мать ребёнка: Елена Филиппова
Смерть
Неизвестно