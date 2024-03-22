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Никифор Дементьев

Место рождения

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Дементий Фёдоров

Мать: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.02.1846 ст.

Жена: Елена Филиппова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Сенофон Никифоров

Мать ребёнка: Елена Филиппова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Григорий Никифоров

Мать ребёнка: Елена Филиппова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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