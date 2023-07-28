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Елена Филиппова

Место рождения

Зыбинка, Крапивенский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1810 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Филипп Иванов

Мать: не указана

Зыбинка, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
08.02.1846 ст.

Муж: Никифор Дементьев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Сенофон Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Дементьев

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Григорий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Дементьев

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно