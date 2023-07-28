Елена Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Филипп Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1846 ст.
Муж: Никифор Дементьев
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Сенофон Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Григорий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Дементьев
Смерть
Неизвестно