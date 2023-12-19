Гультяев Пётр Дорофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Гультяев Дорофей Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1875 ст.
Дочь: Гультяева Варвара Петровна
Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.05.1878 ст.
Дочь: Гультяева Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.01.1881 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Фёдоровна
Бракосочетание
22.01.1889 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1889 ст.
Дочь: Гультяева Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Гультяева Кристина Емельяновна
Рождение ребёнка
21.02.1891 ст.
Сын: Гультяев Александр Петрович
Мать ребёнка: Гультяева Кристина Емельяновна
Рождение ребёнка
14.05.1892 ст.
Сын: Гультяев Александр Петрович
Мать ребёнка: Гультяева Кристина Емельяновна
Рождение ребёнка
01.03.1897 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Гультяева Кристина Емельяновна
Рождение ребёнка
22.10.1899 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Кристина Емельяновна
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Кристина Емельяновна
Рождение ребёнка
19.06.1904 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Кристина Емельяновна
Смерть
Неизвестно