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Гультяев Пётр Дорофеевич

Место рождения

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Гультяев Дорофей Никитич

Мать: не указана

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.11.1875 ст.

Дочь: Гультяева Варвара Петровна

Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Фёдоровна

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1878 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Фёдоровна

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1881 ст.

Сын: Гультяев Макар Петрович

Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Фёдоровна

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.01.1889 ст.

Жена: Гультяева Кристина Емельяновна

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1889 ст.

Дочь: Гультяева Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Гультяева Кристина Емельяновна

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1891 ст.

Сын: Гультяев Александр Петрович

Мать ребёнка: Гультяева Кристина Емельяновна

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1892 ст.

Сын: Гультяев Александр Петрович

Мать ребёнка: Гультяева Кристина Емельяновна

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1897 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Гультяева Кристина Емельяновна

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1899 ст.

Сын: Гультяев Иван Петрович

Мать ребёнка: Гультяева Кристина Емельяновна

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.

Сын: Гультяев Ефим Петрович

Мать ребёнка: Гультяева Кристина Емельяновна

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1904 ст.

Сын: Гультяев Иван Петрович

Мать ребёнка: Гультяева Кристина Емельяновна

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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