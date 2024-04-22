Гультяева Пелагея Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1875 ст.
Дочь: Гультяева Варвара Петровна
Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич
Рождение ребёнка
23.05.1878 ст.
Дочь: Гультяева Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич
Рождение ребёнка
18.01.1881 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно