Гультяева Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Пелагея Фёдоровна

Место рождения

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1875 ст.

Дочь: Гультяева Варвара Петровна

Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1878 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1881 ст.

Сын: Гультяев Макар Петрович

Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Пётр Дорофеевич

Смерть
Неизвестно
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