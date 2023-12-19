Гультяева Кристина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Кристина Емельяновна

Место рождения

Заболотно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Заболотно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1889 ст.

Муж: Гультяев Пётр Дорофеевич

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1889 ст.

Дочь: Гультяева Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1891 ст.

Сын: Гультяев Александр Петрович

Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1892 ст.

Сын: Гультяев Александр Петрович

Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1897 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1899 ст.

Сын: Гультяев Иван Петрович

Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.

Сын: Гультяев Ефим Петрович

Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1904 ст.

Сын: Гультяев Иван Петрович

Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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