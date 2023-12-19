Гультяева Кристина Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1889 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1889 ст.
Дочь: Гультяева Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич
Рождение ребёнка
21.02.1891 ст.
Сын: Гультяев Александр Петрович
Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич
Рождение ребёнка
14.05.1892 ст.
Сын: Гультяев Александр Петрович
Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич
Рождение ребёнка
01.03.1897 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич
Рождение ребёнка
22.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич
Рождение ребёнка
14.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич
Рождение ребёнка
19.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Пётр Дорофеевич
Смерть
Неизвестно