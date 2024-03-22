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Аршинова Анна Иванова

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Дата смерти

?.08.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1799

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Щипакина Грошева Устинья

Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Севастьянова Екатерина

Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Аршиновъ Фаддей

Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ

Рождение ребёнка
21.02.1812

Дочь: Буянова Авдотья

Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1815

Сын: Аршиновъ Василий

Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1816

Сын: Аршиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1817

Дочь: Аршинова Настасья

Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршиновъ Павелъ

Смерть
?.08.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ холеры
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