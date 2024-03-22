Аршинова Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти?.08.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
04.10.1799
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Щипакина Грошева Устинья
Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Севастьянова Екатерина
Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Аршиновъ Фаддей
Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ
Рождение ребёнка
21.02.1812
Дочь: Буянова Авдотья
Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ
Рождение ребёнка
04.03.1815
Сын: Аршиновъ Василий
Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ
Рождение ребёнка
20.06.1816
Сын: Аршиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ
Рождение ребёнка
29.10.1817
Дочь: Аршинова Настасья
Отец ребёнка: Аршиновъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аршиновъ Павелъ
Смерть
?.08.1848
Причина смерти: Отъ холеры