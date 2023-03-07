Щипакина Грошева (Аршинова) Устинья
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти08.09.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Аршиновъ Павелъ
Мать: Аршинова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Щипакинъ Алексей
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Рождение ребёнка
01.05.1834
Дочь: Шумкина, Валявина Пелагея
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Рождение ребёнка
02.08.1836
Сын: Щипакинъ Степанъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Бракосочетание
08.01.1851
Муж: Грошевъ Филипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Василий
Смерть
08.09.1866