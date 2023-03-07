Щипакина Грошева (Аршинова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина Грошева (Аршинова) Устинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1801

Дата смерти

08.09.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Аршиновъ Павелъ

Мать: Аршинова Анна Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Щипакинъ Алексей

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1834

Дочь: Шумкина, Валявина Пелагея

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1836

Сын: Щипакинъ Степанъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.01.1851

Муж: Грошевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Василий

Смерть
08.09.1866
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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