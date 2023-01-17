Ржаницына Евдокия Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына Евдокия Лукинична

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Место рождения

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Ржаницын Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Федорович

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1742

Муж: Ржаницын Иван Федорович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Ржаницын Иван Иванович

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Федорович

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Ржаницын Василий Иванович

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Федорович

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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