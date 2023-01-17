Ржаницына Евдокия Лукинична
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Федорович
Бракосочетание
Около 1742
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Федорович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Ржаницын Василий Иванович
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Федорович
Смерть
Неизвестно