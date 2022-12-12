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Ржаницын Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

После 1775

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Ржаницын Федор Леонтиевич

Мать: Ржаницына Марфа Степановна

Бракосочетание
Около 1742

Жена: Ржаницына Евдокия Лукинична

Рождение ребёнка
1744

Сын: Ржаницын Иван Иванович

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Лукинична

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Ржаницын Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Лукинична

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Ржаницын Василий Иванович

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Лукинична

Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Священник церкви Воскресения Христова, что в Лещеве.
Смерть
После 1775
Лещёво, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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