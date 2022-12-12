Ржаницын Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиПосле 1775
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Бракосочетание
Около 1742
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
1748
Сын: Ржаницын Василий Иванович
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Лукинична
Работа или профессия
Неизвестно
Священник церкви Воскресения Христова, что в Лещеве.
Смерть
После 1775