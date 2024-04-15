Квашнина Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Квашнин Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Квашнин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Зеновья Яковлевна
Отец ребёнка: Квашнин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Квашнин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Квашнин Яков Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно