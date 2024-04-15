Квашнина Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнина Феодосия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Квашнин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Квашнин Яков Григорьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Зеновья Яковлевна

Отец ребёнка: Квашнин Яков Григорьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Квашнин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Квашнин Яков Григорьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Квашнин Карп Яковлевич

Отец ребёнка: Квашнин Яков Григорьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашнин Яков Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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