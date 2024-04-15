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Квашнин Яков Григорьевич

Место рождения

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Квашнин Григорий Игнатьевич

Мать: не указана

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Квашнин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Квашнина Феодосия Яковлевна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Зеновья Яковлевна

Мать ребёнка: Квашнина Феодосия Яковлевна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Квашнин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Квашнина Феодосия Яковлевна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Квашнин Карп Яковлевич

Мать ребёнка: Квашнина Феодосия Яковлевна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашнина Феодосия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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