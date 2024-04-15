Квашнин Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Квашнин Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Квашнин Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Квашнина Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Зеновья Яковлевна
Мать ребёнка: Квашнина Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Квашнина Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Квашнина Феодосия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно