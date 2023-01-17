Девятов Иосиф Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятов Иосиф Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Девятов Матвей Николаев

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1863

Жена: Девятова Марфа Феодотова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - удельные крестьяне Алексей Иванов Маршев и Аввакум Матвеев; поручители по невесте - удельные крестьяне Флор Гурьев Мельников и Козма Иванов Тенетов | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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