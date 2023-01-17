Девятов Иосиф Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Девятов Матвей Николаев
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1863
Жена: Девятова Марфа Феодотова
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - удельные крестьяне Алексей Иванов Маршев и Аввакум Матвеев; поручители по невесте - удельные крестьяне Флор Гурьев Мельников и Козма Иванов Тенетов | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно