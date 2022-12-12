Девятова (Петрова (Тенетова)) Марфа Феодотова
Место рождения
Дата рождения07.09.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1845
Крещение
09.09.1845
воспреемники - удельный крестьянин Николай Иванов Петров и удельно-крестьянская дочь девица Пелагея Иванова Петрова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1863
поручители по жениху - удельные крестьяне Алексей Иванов Маршев и Аввакум Матвеев; поручители по невесте - удельные крестьяне Флор Гурьев Мельников и Козма Иванов Тенетов | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно