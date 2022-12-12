Девятова (Петрова (Тенетова)) Марфа Феодотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятова (Петрова (Тенетова)) Марфа Феодотова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.09.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1845

Отец: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Мать: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.09.1845
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - удельный крестьянин Николай Иванов Петров и удельно-крестьянская дочь девица Пелагея Иванова Петрова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1863

Муж: Девятов Иосиф Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - удельные крестьяне Алексей Иванов Маршев и Аввакум Матвеев; поручители по невесте - удельные крестьяне Флор Гурьев Мельников и Козма Иванов Тенетов | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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