Семенова(Ключникова) (Ключникова) Пелагея Васильевна 27.01.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова(Ключникова) (Ключникова) Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1911

Отец: Ключников Василий Дмитриевич

Мать: Ключникова Аксинья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Сергей Максимович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Семенов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Семенов Сергей Максимович

Рождение ребёнка
10.08.1936

Дочь: Хренова(Семенова) (Семенова) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Семенов Сергей Максимович

Рождение ребёнка
08.08.1938

Сын: Семенов Ххх Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Семенов Сергей Максимович

Рождение ребёнка
03.07.1940

Дочь: Селявина(Семенова) (Семенова) Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Семенов Сергей Максимович

Смерть
Неизвестно

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