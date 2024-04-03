Семенова(Ключникова) (Ключникова) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Сын: Семенов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Семенов Сергей Максимович
Рождение ребёнка
10.08.1936
Дочь: Хренова(Семенова) (Семенова) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Семенов Сергей Максимович
Рождение ребёнка
08.08.1938
Сын: Семенов Ххх Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Семенов Сергей Максимович
Рождение ребёнка
03.07.1940
Дочь: Селявина(Семенова) (Семенова) Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Семенов Сергей Максимович
Смерть
Неизвестно