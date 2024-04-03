Ключникова Аксинья Васильевна
Место рожденияСт. Кленское
Дата рождения1887
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Ст. Кленское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1911
Дочь: Семенова(Ключникова) (Ключникова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Ключников Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.01.1916
Сын: Ключников Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Ключников Василий Дмитриевич
Смерть
1976