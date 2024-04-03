Ключникова Аксинья Васильевна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ключникова Аксинья Васильевна

Место рождения

Ст. Кленское

Дата рождения

1887

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Ст. Кленское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключников Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.01.1911

Дочь: Семенова(Ключникова) (Ключникова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Ключников Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.01.1916

Сын: Ключников Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Ключников Василий Дмитриевич

Смерть
1976

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