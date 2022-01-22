Хренова(Семенова) (Семенова) Вера Сергеевна 10.08.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренова(Семенова) (Семенова) Вера Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1936

Дата смерти

22.01.2022

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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1961 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1936

Отец: Семенов Сергей Максимович

Мать: Семенова(Ключникова) (Ключникова) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.03.1961

Сын: Хренов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.01.2022
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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