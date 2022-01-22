Хренова(Семенова) (Семенова) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1936
Дата смерти22.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.03.1961
Сын: Хренов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.01.2022
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.