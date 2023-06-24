Ардашева Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1967
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1967
Отец: Пиляев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ардашев Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
24.04.1986
Сын: Ардашев Василий Геннадьевич
Отец ребёнка: Ардашев Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1991
Дочь: Перевозчикова Зинаида Геннадьевна
Отец ребёнка: Ардашев Геннадий Васильевич