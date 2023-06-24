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Ардашева Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1967

Отец: Пиляев Иван Михайлович

Мать: Пиляева Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ардашев Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
24.04.1986

Сын: Ардашев Василий Геннадьевич

Отец ребёнка: Ардашев Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1991

Дочь: Перевозчикова Зинаида Геннадьевна

Отец ребёнка: Ардашев Геннадий Васильевич

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