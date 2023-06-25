Перевозчикова Зинаида Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчикова Зинаида Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1991

Отец: Ардашев Геннадий Васильевич

Мать: Ардашева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.2010

Дочь: Ардашева Алеся Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перевозчикова Александра Олеговна

Отец ребёнка: Перевозчиков Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перевозчикова Арина Олеговна

Отец ребёнка: Перевозчиков Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Олег

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