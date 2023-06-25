Перевозчикова Зинаида Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1991
Рождение ребёнка
25.04.2010
Дочь: Ардашева Алеся Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перевозчикова Александра Олеговна
Отец ребёнка: Перевозчиков Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перевозчикова Арина Олеговна
Отец ребёнка: Перевозчиков Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перевозчиков Олег