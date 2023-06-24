Ардашев Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1962
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1962
Отец: Ардашев Василий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ардашева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1986
Сын: Ардашев Василий Геннадьевич
Мать ребёнка: Ардашева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1991
Дочь: Перевозчикова Зинаида Геннадьевна
Мать ребёнка: Ардашева Галина Ивановна