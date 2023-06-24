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Ардашев Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1962

Отец: Ардашев Василий Ильич

Мать: Ардашева Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ардашева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1986

Сын: Ардашев Василий Геннадьевич

Мать ребёнка: Ардашева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1991

Дочь: Перевозчикова Зинаида Геннадьевна

Мать ребёнка: Ардашева Галина Ивановна

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