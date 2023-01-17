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Иванин Николай Максимомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Иванин Максим Денисович

Мать: ?

Бракосочетание
19.01.1881

Жена: Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
30.06.1888

Дочь: Корягина Агрипина Николаевна

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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