Иванин Николай Максимомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Иванин Максим Денисович
Мать: ?
Бракосочетание
19.01.1881
Жена: Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
30.06.1888
Дочь: Корягина Агрипина Николаевна
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно