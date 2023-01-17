Иванин Максим Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванин Максим Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1793 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: Иванина Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Иванин Николай Максимомич

Мать ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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