Иванин Максим Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: Иванина Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иванин Николай Максимомич
Мать ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно