Корягина (Иванина) Агрипина Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.06.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1888
Отец: Иванин Николай Максимомич
Мать: Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
13.11.1908
Сын: Корягин Кузьма Владимирович
Отец ребёнка: Корягин Владимир Максимомич
Скурынск, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно