Корягина (Иванина) Агрипина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина (Иванина) Агрипина Николаевна

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Место рождения

Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

30.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1888

Отец: Иванин Николай Максимомич

Мать: Ксения Васильевна

Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.11.1908

Сын: Корягин Кузьма Владимирович

Отец ребёнка: Корягин Владимир Максимомич

Скурынск, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корягин Владимир Максимомич

Смерть
Неизвестно
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