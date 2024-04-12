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Громова Варвара Петровна

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Место рождения

Булатниково, Муромский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

03.12.1896

Дата смерти

?.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1896

Отец: Громов Петр Георгиев

Мать: Ульяна Антонова

Булатниково, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.11.1918

Дочь: Сигаева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сигаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1924

Сын: Сигаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Сигаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Сигаева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сигаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
15.09.1926

Дочь: Сигаева Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Сигаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Сигаева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сигаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Сигаев Петр Иванович

Отец ребёнка: Сигаев Иван Иванович

Смерть
?.12.1977
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
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