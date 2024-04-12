Громова Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения03.12.1896
Дата смерти?.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1896
Отец: Громов Петр Георгиев
Мать: Ульяна Антонова
Рождение ребёнка
05.11.1918
Дочь: Сигаева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сигаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1924
Сын: Сигаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Сигаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Сигаева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сигаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1926
Дочь: Сигаева Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Сигаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Сигаева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сигаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Сигаев Петр Иванович
Отец ребёнка: Сигаев Иван Иванович
Смерть
?.12.1977
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область