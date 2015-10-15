Сигаева Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1926
Дата смерти15.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1926
Отец: Сигаев Иван Иванович
Мать: Громова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
20.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суятин Евгений Иванович
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Смерть
15.10.2015