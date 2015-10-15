Сигаева Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСигаева Зинаида Ивановна

Сигаева Зинаида Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1926

Дата смерти

15.10.2015

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1926

Отец: Сигаев Иван Иванович

Мать: Громова Варвара Петровна

Рождение ребёнка
20.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суятин Евгений Иванович

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Смерть
15.10.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close