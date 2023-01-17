Ханина (Чертова) Татьяна Кононовна
Место рождения
Дата рождения1737
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Чертов Конон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Селихова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ханин Иван Иванович
Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Ханин Мирон Иванович
Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович
Работа или профессия
Неизвестно