Ханина (Чертова) Татьяна Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина (Чертова) Татьяна Кононовна

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Место рождения

Малахово, Конышевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Чертов Конон

Мать: не указана

Малахово, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Селихова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Ханин Иван Иванович

Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Ханин Мирон Иванович

Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Ханин Никита Иванович

Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Ханин Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович

Работа или профессия
Неизвестно
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