Селихова (Ханина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селихова (Ханина) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Ханин Иван Лукьянович

Мать: Ханина Татьяна Кононовна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анастасия Дементьевна

Отец ребёнка: Селихов Дементий Тихонович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Селихов Кондрат Дементьевич

Отец ребёнка: Селихов Дементий Тихонович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Селихов Марк Дементьевич

Отец ребёнка: Селихов Дементий Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
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