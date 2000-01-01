Селихова (Ханина) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Ханин Иван Лукьянович
Мать: Ханина Татьяна Кононовна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анастасия Дементьевна
Отец ребёнка: Селихов Дементий Тихонович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Селихов Кондрат Дементьевич
Отец ребёнка: Селихов Дементий Тихонович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Селихов Дементий Тихонович
Работа или профессия
Неизвестно