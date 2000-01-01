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Ханин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Ханин Иван Лукьянович

Мать: Ханина Татьяна Кононовна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Ханина Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ханин Сидор Иванович

Мать ребёнка: Ханина Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Ханина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ханина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ханин Лев Иванович

Мать ребёнка: Ханина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ханин Иван Иванович

Мать ребёнка: Ханина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ханин Константин Иванович

Мать ребёнка: Ханина Анастасия Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1841
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