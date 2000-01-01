Ханин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Ханин Иван Лукьянович
Мать: Ханина Татьяна Кононовна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Ханина Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ханин Сидор Иванович
Мать ребёнка: Ханина Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Ханина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ханина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ханин Лев Иванович
Мать ребёнка: Ханина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ханин Иван Иванович
Мать ребёнка: Ханина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ханин Константин Иванович
Мать ребёнка: Ханина Анастасия Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1841