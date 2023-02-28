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Андронова Агриппина Петровна

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

25.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Петр Иванович

Мать: ?

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
04.?.1874

Муж: Сидорин Савелий Николаевич

Рождение ребёнка
01.10.1876

Дочь: Христина Савельевна

Отец ребёнка: Сидорин Савелий Николаевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1879

Муж: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
23.11.1880

Сын: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1883

Сын: Андронов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1885

Сын: Андронов Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.06.1886

Дочь: Кондратьева - Синицына Акилина Андронова

Отец ребёнка: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1889

Сын: Андронов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1892

Сын: Андронов Трофим Алексеевич

Отец ребёнка: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1895

Сын: Андронов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.02.1913
Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
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