Андронова Агриппина Петровна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти25.02.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Петр Иванович
Мать: ?
Бракосочетание
04.?.1874
Рождение ребёнка
01.10.1876
Дочь: Христина Савельевна
Отец ребёнка: Сидорин Савелий Николаевич
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1879
Рождение ребёнка
23.11.1880
Сын: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
11.03.1883
Сын: Андронов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
11.01.1885
Сын: Андронов Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
08.06.1886
Дочь: Кондратьева - Синицына Акилина Андронова
Отец ребёнка: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1889
Сын: Андронов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
17.07.1892
Сын: Андронов Трофим Алексеевич
Отец ребёнка: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
27.06.1895
Отец ребёнка: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич
Смерть
25.02.1913