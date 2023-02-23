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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Титова Александра Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Петр Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Андронова Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
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