Кондратьева - Синицына Акилина Андронова
Место рождения
Дата рождения08.06.1886
Дата смерти09.08.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1886
Бракосочетание
09.?.1904
Рождение ребёнка
17.09.1905
Дочь: Надежда Исаевна
Отец ребёнка: Кондратьев Исай Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1910
Дочь: Ксения Исаевна
Отец ребёнка: Кондратьев Исай Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1912
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович
Город Хвалынск , Симбирская губерния
Бракосочетание
25.?.1912
Рождение ребёнка
23.10.1914
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1916
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович
Смерть
09.08.1919