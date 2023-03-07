Кондратьева - Синицына Акилина Андронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева - Синицына Акилина Андронова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.06.1886

Дата смерти

09.08.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1886

Отец: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич

Мать: Андронова Агриппина Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1904

Муж: Кондратьев Исай Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1905

Дочь: Надежда Исаевна

Отец ребёнка: Кондратьев Исай Иванович

Рождение ребёнка
23.01.1910

Дочь: Ксения Исаевна

Отец ребёнка: Кондратьев Исай Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1912

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович

Город Хвалынск , Симбирская губерния
Бракосочетание
25.?.1912

Муж: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович

Рождение ребёнка
23.10.1914

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1916

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Кондратьев - Синицын (хвалынск) Георгий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.08.1919
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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