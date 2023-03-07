Андронов ст. 58-10 УК Яков Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андронов ст. 58-10 УК Яков Алексеевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1880

Отец: Андронов (кадышевка) Алексей Яковлевич

Мать: Андронова Агриппина Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1900

Дочь: Яковлева Степанида Андронова

Мать ребёнка: Андронова Марфа Орешина

Село Кадышевка
Бракосочетание
28.?.1900

Жена: Андронова Марфа Орешина

Рождение ребёнка
27.03.1903

Сын: Андронов Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Андронова Марфа Орешина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1905

Сын: Андронов Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Андронова Марфа Орешина

Село Кадышевка
Рождение ребёнка
08.06.1908

Сын: Андронов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Андронова Марфа Орешина

Село Кадышевка
Рождение ребёнка
17.08.1909

Сын: Андронов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Андронова Марфа Орешина

Село Кадышевка
Рождение ребёнка
03.01.1912

Сын: Андронов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Андронова Марфа Орешина

Село Кадышевка
Рождение ребёнка
25.01.1915

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Андронова Марфа Орешина

Село Кадышевка
Смерть
Неизвестно
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