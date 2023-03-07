Андронов ст. 58-10 УК Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1880
Рождение ребёнка
11.11.1900
Дочь: Яковлева Степанида Андронова
Мать ребёнка: Андронова Марфа Орешина
Село Кадышевка
Бракосочетание
28.?.1900
Жена: Андронова Марфа Орешина
Рождение ребёнка
27.03.1903
Сын: Андронов Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Андронова Марфа Орешина
Рождение ребёнка
17.07.1905
Мать ребёнка: Андронова Марфа Орешина
Село Кадышевка
Рождение ребёнка
08.06.1908
Сын: Андронов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Андронова Марфа Орешина
Село Кадышевка
Рождение ребёнка
17.08.1909
Сын: Андронов Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Андронова Марфа Орешина
Село Кадышевка
Рождение ребёнка
03.01.1912
Мать ребёнка: Андронова Марфа Орешина
Село Кадышевка
Рождение ребёнка
25.01.1915
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Андронова Марфа Орешина
Село Кадышевка
Смерть
Неизвестно