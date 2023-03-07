Андронова Марфа Орешина
Место рождения
Дата рождения03.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1880
Рождение ребёнка
11.11.1900
Дочь: Яковлева Степанида Андронова
Отец ребёнка: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич
Село Кадышевка
Бракосочетание
28.?.1900
Рождение ребёнка
27.03.1903
Сын: Андронов Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1905
Отец ребёнка: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич
Село Кадышевка
Рождение ребёнка
08.06.1908
Сын: Андронов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич
Село Кадышевка
Рождение ребёнка
17.08.1909
Сын: Андронов Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич
Село Кадышевка
Рождение ребёнка
03.01.1912
Отец ребёнка: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич
Село Кадышевка
Рождение ребёнка
25.01.1915
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич
Село Кадышевка
Смерть
Неизвестно