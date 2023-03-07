Андронова Марфа Орешина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндронова Марфа Орешина

Андронова Марфа Орешина

avatar

Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

03.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1880

Отец: Орешин Георгий (Егор) Семенович

Мать: Орешина Акилина Агапова

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1900

Дочь: Яковлева Степанида Андронова

Отец ребёнка: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич

Село Кадышевка
Бракосочетание
28.?.1900

Муж: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
27.03.1903

Сын: Андронов Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1905

Сын: Андронов Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич

Село Кадышевка
Рождение ребёнка
08.06.1908

Сын: Андронов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич

Село Кадышевка
Рождение ребёнка
17.08.1909

Сын: Андронов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич

Село Кадышевка
Рождение ребёнка
03.01.1912

Сын: Андронов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич

Село Кадышевка
Рождение ребёнка
25.01.1915

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Андронов Ст. 58-10 Ук Яков Алексеевич

Село Кадышевка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close