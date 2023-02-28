Орешина Акилина Агапова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти24.04.1899
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Агапов Моисей Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.?.1879
Рождение ребёнка
03.07.1880
Дочь: Андронова Марфа Орешина
Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович
Рождение ребёнка
24.12.1882
Дочь: Безрукова Анисья Орешина
Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович
Рождение ребёнка
01.11.1884
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович
Рождение ребёнка
01.08.1886
Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович
Рождение ребёнка
06.02.1888
Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович
Рождение ребёнка
20.04.1889
Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович
Рождение ребёнка
01.10.1891
Сын: Орешин Петр Егорович
Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович
Рождение ребёнка
14.02.1894
Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович
Рождение ребёнка
09.11.1896
Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович
Смерть
24.04.1899