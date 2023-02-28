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Орешина Акилина Агапова

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Место рождения

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

24.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Агапов Моисей Петрович

Мать: не указана

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1879

Муж: Орешин Георгий (Егор) Семенович

Рождение ребёнка
03.07.1880

Дочь: Андронова Марфа Орешина

Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1882

Дочь: Безрукова Анисья Орешина

Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1884

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1886

Сын: Орешин Емельян Егорович

Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1888

Сын: Орешин Алексей Егорович

Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1889

Сын: Орешин Василий Егорович

Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1891

Сын: Орешин Петр Егорович

Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1894

Сын: Орешин Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1896

Сын: Орешин Матвей Егорович

Отец ребёнка: Орешин Георгий (Егор) Семенович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
24.04.1899
Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
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