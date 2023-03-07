Безрукова Анисья Орешина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукова Анисья Орешина

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Место рождения

Куршавка

Дата рождения

24.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1882

Отец: Орешин Георгий (Егор) Семенович

Мать: Орешина Акилина Агапова

Бракосочетание
30.?.1902

Муж: Безруков (церковник) Георгий Трофимович

Рождение ребёнка
18.08.1903

Дочь: Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1906

Сын: Безруков Вов Константин Егорович

Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1909

Сын: Безруков Павел Егорович

Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1910

Сын: Безруков Платон Егорович

Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1912

Сын: Безруков Василий Егорович

Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1914

Сын: Безруков Михаил Егорович

Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1916

Дочь: Степанида Егоровна

Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1918

Дочь: Степанида Егоровна

Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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