Безрукова Анисья Орешина
Место рождения
Дата рождения24.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1882
Бракосочетание
30.?.1902
Рождение ребёнка
18.08.1903
Дочь: Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
12.09.1906
Сын: Безруков Вов Константин Егорович
Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
11.01.1909
Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
16.11.1910
Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
29.12.1912
Сын: Безруков Василий Егорович
Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
07.11.1914
Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
09.11.1916
Дочь: Степанида Егоровна
Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович
Рождение ребёнка
26.12.1918
Дочь: Степанида Егоровна
Отец ребёнка: Безруков (церковник) Георгий Трофимович
Смерть
Неизвестно