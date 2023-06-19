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Степанида Егоровна

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

09.11.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1916

Отец: Безруков (церковник) Георгий Трофимович

Мать: Безрукова Анисья Орешина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния