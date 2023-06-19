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Степанида Егоровна
Степанида Егоровна
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Место рождения
Дуровка
, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения
09.11.1916
Пол
Женский
Отец
Безруков (церковник) Георгий Трофимович
1876 г.р.
Мать
Безрукова Анисья Орешина
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
09.11.1916
Отец:
Безруков (церковник) Георгий Трофимович
Мать:
Безрукова Анисья Орешина
Дуровка
, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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