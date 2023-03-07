Безруков (церковник) Георгий Трофимович
Место рождения
Дата рождения01.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1876
Бракосочетание
30.?.1902
Жена: Безрукова Анисья Орешина
Рождение ребёнка
18.08.1903
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина
Рождение ребёнка
12.09.1906
Сын: Безруков Вов Константин Егорович
Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина
Рождение ребёнка
11.01.1909
Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина
Рождение ребёнка
16.11.1910
Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина
Рождение ребёнка
29.12.1912
Сын: Безруков Василий Егорович
Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина
Рождение ребёнка
07.11.1914
Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина
Рождение ребёнка
09.11.1916
Дочь: Степанида Егоровна
Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина
Рождение ребёнка
26.12.1918
Дочь: Степанида Егоровна
Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина
Военная служба
Неизвестно
36-й пехотный Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк
уволенный в запас церковник
Смерть
Неизвестно