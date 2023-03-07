Безруков (церковник) Георгий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безруков (церковник) Георгий Трофимович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

01.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1876

Отец: Безруков Трофим Максимович

Мать: Безрукова Соломонида Васильевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.?.1902

Жена: Безрукова Анисья Орешина

Рождение ребёнка
18.08.1903

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1906

Сын: Безруков Вов Константин Егорович

Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1909

Сын: Безруков Павел Егорович

Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1910

Сын: Безруков Платон Егорович

Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1912

Сын: Безруков Василий Егорович

Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1914

Сын: Безруков Михаил Егорович

Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1916

Дочь: Степанида Егоровна

Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1918

Дочь: Степанида Егоровна

Мать ребёнка: Безрукова Анисья Орешина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Военная служба
Неизвестно
36-й пехотный Орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк
уволенный в запас церковник
Смерть
Неизвестно
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