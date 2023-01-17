(Желтунова) Екатерина Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Желтунова) Екатерина Евсеевна

(Желтунова) Екатерина Евсеевна

avatar

Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Желтунов Евсей Петрович

Мать: Желтунова Марфа Александровна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Место жительства
1860 или 1863
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. Запись о проживании из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860год,1862год и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.3504 и д.4006, д.4255
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close