Желтунов Евсей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти15.11.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1826
Отец: Желтунов Петр
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860год, 1862год и 1863 год. РГВИА ф.14877 о.1. д.3504 и д.4006, д. 4255
Военная служба
Между 01.01.1846 и 1865
Запись найдена в ГАКК ф.353 о.1 д.1463 «Дело полкового правления 1 бригады о доставлении наказному атаману Кубанского казачьего войска именных списков всем нижним чинам выслужившим 15 летний срок по В... Показать все
Крещение
01.10.1850
Запись в МК за 1850г. ГАКК Ф.801 о.2 д.65 Значится восприемником (кресником) у Иоанна сына казака Игната Семенова Глушкова. Записан как казак Евсей Петров Желтов
Место жительства
1850 или 1907
Вычислено. По МК 1850году начал числится в восприемниках. По МК 1907года запись о смерти.
Бракосочетание
С 1857 по 1858
Найдена запись в ГАКК Ф.353 о.1 д.138 О вступлении в законный брак лиц неказачьего сословия со вдовами и девицами казаков. Запись от 27.ноября 1858года о браках казаков ст. Усть-Лабинской из станиц Че... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Елена Евсеевна
Мать ребёнка: Желтунова Марфа Александровна
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Екатерина Евсеевна
Мать ребёнка: Желтунова Марфа Александровна
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Место жительства
1863
Вычислено. Из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская 1863год. Записан как домовладелец с домашними (проживающими с ним родственниками). Дом скорее перешел по наследству как старшему сыну. РГВИА ф... Показать все
Военная служба
С 1865
В записях ГАКК ф.353 о.1 д.1463 «Дело полкового правления 1 бригады о доставлении наказному атаману Кубанского казачьего войска именных списков всем нижним чинам выслужившим 15 летний срок по Высочайш... Показать все
Смерть
15.11.1907
смерть казака 90 лет от старческого маразма Запись в МК за 1907год.